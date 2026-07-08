SHOT: карты платежной системы "Мир" могут заработать на Бали в этом году

Карты платежной системы "Мир" могут заработать на Бали летом 2026 года SHOT: карты платежной системы "Мир" могут заработать на Бали в этом году

Москва8 июл Вести.Карты "Мир" могут заработать на индонезийских островах Бали, Ломбок и Ява уже летом 2026 года, процесс внедрения российской платежной системы вовсю идет. Об этом пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, за разработку терминалов и сервисов для транзакций отвечает индонезийская компания-оператор PT Mana Indonesia. Кроме того, будет разработано мобильное приложение, которое позволит платить картами "Мир" по QR-кодам. По таким платежам будет установлен ежемесячный лимит 170 тысяч рублей без комиссии.

Ранее сообщалось, что карты платежной системы "Мир" бесперебойно работают в Иране.