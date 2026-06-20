Карты платежной системы "Мир" бесперебойно работают в Иране BRICS Hub: карты платежной системы "Мир" бесперебойно работают в Иране

Москва20 июн Вести.В Иране можно спокойно расплачиваться картами платежной системы "Мир". Об этом рассказал руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири в разговоре с ТАСС.

Завершили третий этап интеграции платежных систем Shetab в Иране и "Мир". Можно спокойно расплачиваться в Иране уточнил он на полях мероприятий Россия - АСЕАН в Казани

Отвечая на вопрос о влиянии кризиса на Ближнем востоке на торговлю между Москвой и Тегераном, собеседник заявил, что "в целом бизнес идет". При этом, по его словам, некоторые сложности все-таки были зафиксированы из-за перебоев с интернетом в Иране.

По словам Амири, планируется увеличение торговли между государствами до 2030 года.

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди заявил, что в военном конфликте с Израилем и США, несмотря на изоляцию, Иран ощущал поддержку и помощь России.