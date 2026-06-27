Посол Дедов: несмотря на конфликт с США Иран нарастил товарооборот с РФ на 2%

Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 2%, несмотря на конфликт с США Посол Дедов: несмотря на конфликт с США Иран нарастил товарооборот с РФ на 2%

Москва27 июн Вести.Объем товарооборота между Москвой и Тегераном вырос на 2%, несмотря на конфликт Ирана с Израилем и США. Об этом заявил посол России в Исламской Республике Алексей Дедов.

По его словам, которые приводит газета Tehran Times, экономическое и торговое сотрудничество между РФ и Ираном продолжает активно развиваться.

В период с января по апрель 2026 года, несмотря на перебои в некоторых логистических цепочках, объем двусторонней торговли все же продемонстрировал умеренный рост на 2% сказал Дедов

Посол обратил внимание на повышение эффективности международного транспортного коридора Север – Юг. За первые четыре месяца 2026 года экспорт товаров из России в Иран увеличился более чем на 56%, а общий объем грузов, перевезенных по этому маршруту, достиг около 2,2 млн тонн, что на 87% больше, чем в предыдущем году, заверил Дедов.

20 июня профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди заявил, что в военном конфликте с Израилем и США, несмотря на изоляцию, Иран ощущал поддержку и помощь России. Он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке укрепил российско-иранские отношения.