Москва15 июн Вести.Военный конфликт на Ближнем Востоке не отразился негативно на отношениях между Россией и Ираном, напротив – страны поддерживают друг друга и наращивают совместные проекты. Об этом заявил представитель АНО "Русско-иранский центр правового и экономического сотрудничества" Аббас Мирзаи Гази в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По словам Гази, для иранской стороны особую ценность представляет тот факт, что ни один совместный проект с Россией не был приостановлен или прекращен в период обострения напряженности, вызванного агрессивными действиями Израиля и США. Россия продемонстрировала свою поддержку иранскому народу, осуществляя поставки гуманитарной помощи, выражая осуждение политики Израиля и США и сохраняя веру в иранский народ.

Вы знаете, отношения между Исламской республикой Иран и Российской Федерацией всегда были на основании общих интересов, а не на основе общих противников. Поэтому, особенно после подписания нашего стратегического соглашения, перспективы наших отношений стали еще более масштабными, чем было раньше. У нас есть общий язык, у нас есть проекты общие по региональной безопасности, у нас есть коридор "Север-Юг", который, я думаю, очень важен для всех, есть торговые проекты, есть экономика. Между Россией и Ираном есть очень крупные планы. И еще, в 2025 году Россия стала по инвестициям в Иран самым первым партнером. У нас есть многие проекты по нефтяным месторождениям, газовым и так далее. И я вижу еще многие перспективы. Особенно ценно и важно то, что никакие проекты не приостановились во время боевых действий. Это же нам показывает, что отношения России и Ирана основаны на общих интересах, и они становятся крепче. Раньше, к сожалению, не все понимали, что Россия и Иран - дружественные государства, но теперь после военных действий это понимают все рассказал Гази

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предугадал реакцию США на инициативу по проведению переговоров по иранскому конфликту в Москве. По его мнению, несмотря на нейтральность площадки для участников иранского конфликта, в США такое предложение могут счесть унизительным.