Обострение на Ближнем Востоке назвали невыгодным для России Эксперт Сафаров: любое обострение ситуации на Ближнем Востоке не выгодно РФ

Москва23 июл Вести.Обострение ситуации на Ближнем Востоке сыграет России в плюс лишь на краткосрочную перспективу. В действительности сохранение напряженности в ближневосточном регионе не отвечает интересам РФ, заявил ИС "Вести" гендиректор центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

В экспертном сообществе превалирует мнение, что иранский конфликт перебьет в повестке конфликт на Украине. Кроме того, указал эксперт, ограничения в обеспечении энергоресурсов для мировой экономики открывает широкую возможность для российских энергоносителей.

[Считается, что] Запад, многие страны мира забудут о своих политических планах, будут искать встречи и договоренности с Россией для того, чтобы каким-то образом нивелировать недостаток, из-за закрытия двух проливов (Ормузского и в перспективе Баб-эль-Мандебского – прим.ред.). Многие считают, что это выгодно, но на самом деле, мне кажется, что любая напряженность в этом чувствительном регионе не отвечает интересам России указал он

Сафаров подчеркивает, что РФ и Иран поддерживают дружественные связи, а конфликт в Иране повлияет на экономические проекты не только РФ, но и среднеазиатских стран.

Во-первых, Иран - дружественная нам страна, во-вторых, это будет сказываться на экономике стран Центральной Азии, Ближнего Востока и на безопасности в регионе и мире. Все это остановит бизнес. Многие глобальные российские проекты, которые должны были реализоваться в этих странах, на какое-то время будут приостанавливаться добавил он

Ранее участники международной конференции "Союз, который предотвратит большую войну" в Анкаре выступили с идеей создания стратегического союза России, Турции, Китая и Ирана. Делегаты в итоговом заявлении указали, что союз четырех стран Евразии станет единственной силой, способной обеспечить безопасность и противодействие угрозам большой глобальной войны.