Москва20 июл Вести.России важно удерживать баланс в вопросе взаимоотношений с Ираном. Крах иранской экономики может обернуться негативными последствиями, в том числе и для РФ, заявил ИС "Вести" преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Тактически Россия побеждает, потому что цены на нефть будут дальше расти, и это, конечно, положительно складывается на российском бюджете. Европейские страны будут вынуждены все равно обращаться к России за помощью, потому что Ближний Восток полыхает, азиатские рынки, которые будут понимать, что без России не обойдутся. Поэтому здесь, конечно, спрос на российские энергоносители вырастет в разы. Но если мы говорим про стратегическое направление, то, если Иран падет и в экономическом, и в политическом смысле слова, России ничего хорошего в этом не светит заявил он

Ибрагимов также отметил, что РФ и Иран граничат между собой в акватории Каспийского моря.

Поэтому нам крайне важно, конечно же, удержать баланс, ту самую серединную линию, о которой очень долгое время и в России говорили. Естественно, когда цены на нефть растут, нам это в плюс, но со стратегической точки зрения, когда мы можем потерять реально своего политического партнера в лице Ирана, тут уже никакая ни энергетика, ни экономика не спасут, потому что политические аспекты превыше некоторых экономических нюансов, которые могут работать сиюминутно. А стратегия политическая работает на долгие годы заметил он

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности о проведении телефонного разговора между лидерами РФ и Ирана Владимиром Путиным и Моджтабой Хаменеи пока отсутствуют, однако Москва готова к подобным контактам.