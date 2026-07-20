Песков подтвердил готовность Путина к контактам с Моджтабой Хаменеи Песков: Путин открыт к контактам с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи

Москва20 июл Вести.Договоренности по вопросу о проведении телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока отсутствуют, однако Москва готова к подобным контактам.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

18 июля стало известно, что первым международным контактом Хаменеи может стать беседа по телефону или его личная встреча с российским лидером.

Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам сказал Песков

С момента своего назначения в начале марта текущего года новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике.

По утверждению главы Пентагона Пита Хегсета, Хаменеи получил серьезные ранения и, возможно, был обезображен в результате американо-израильских ударов.