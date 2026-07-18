Первым международным контактом Хаменеи может стать встреча с Путиным ТАСС: первым международным контактом Хаменеи может стать встреча с Путиным

Москва18 июл Вести.Первым международным контактом верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонная беседа или встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.

По словам собеседника агентства, РФ является близкой Ирану страной, а российский лидер - другом Исламской Республики.

И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным добавил он

С момента своего назначения в марте новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике. По утверждению главы Пентагона Пита Хегсета, Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения и, возможно, был обезображен в результате американо-израильских ударов.