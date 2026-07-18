Москва18 июлВести.Первым международным контактом верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи может стать телефонная беседа или встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.
По словам собеседника агентства, РФ является близкой Ирану страной, а российский лидер - другом Исламской Республики.
И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путинымдобавил он
С момента своего назначения в марте новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике. По утверждению главы Пентагона Пита Хегсета, Моджтаба Хаменеи получил серьезные ранения и, возможно, был обезображен в результате американо-израильских ударов.