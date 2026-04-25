Посол Джалали заявил, что Тегеран не отменял Каспийский саммит Посол Ирана Джалали рассказал о планах по Каспийскому саммиту

Москва25 апр Вести.Тегеран не отменял Каспийский саммит, в ходе которого российский глава Владимир Путин и верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи могут впервые встретиться. Об этом рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалали агентству РИА Новости в ответ на вопрос об отмене или переносе саммита.

В настоящий момент мы планируем проведение конференции ответил Джалали

Однако он обратил внимание, что саммит состоится только в том случае, если будут позволять условия.

Как отмечается, Джалали в марте уже рассказывал о возможной первой встрече Путина и Хаменеи в ходе Каспийского саммита в Тегеране​​​.

В декабре прошлого года иранский глава Масуд Пезешкиан сообщил, что Каспийский саммит в Тегеране пройдет 12 августа 2026 года, однако в конце февраля текущего года началась военная операция США и Израиля против Ирана. При этом речь об отмене или переносе саммита не велась.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в марте, встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана вряд ли возможна в ближайшем будущем. Позже Джалали отметил, что Тегеран готов выслушать разные инициативы Москвы по урегулированию ближневосточного конфликта.