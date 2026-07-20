Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи, сообщил Песков Песков: Путин открыт к контактам с Моджтабой Хаменеи

Москва20 июл Вести.Конкретных договоренностей по проведению телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока нет. Но глава российского государства открыт к таким контактам, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее иранский источник сообщил агентству, что первым международным контактом Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Владимиром Путиным.

Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактам сказал представитель Кремля

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Исламской Республики Иран после гибели своего отца Али Хаменеи в результате ракетных ударов США и Израиля по стране. С момента своего назначения в начале марта текущего года новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике.