Москва20 июлВести.Конкретных договоренностей по проведению телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи пока нет. Но глава российского государства открыт к таким контактам, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее иранский источник сообщил агентству, что первым международным контактом Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с Владимиром Путиным.
Пока каких-то конкретных договоренностей по этому телефонному разговору нет. Поэтому здесь мы конкретно ничего сказать не можем. Но, безусловно, президент Путин открыт к таким контактамсказал представитель Кремля
Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Исламской Республики Иран после гибели своего отца Али Хаменеи в результате ракетных ударов США и Израиля по стране. С момента своего назначения в начале марта текущего года новый верховный лидер Ирана не появлялся на публике.