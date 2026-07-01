Венедиктов: Совбезы России и Ирана поддерживали контакт даже во время кризиса

Замсекретаря Совбеза: СБ РФ и Ирана сохраняли контакты в самые кризисные моменты Венедиктов: Совбезы России и Ирана поддерживали контакт даже во время кризиса

Москва1 июл Вести.Совет безопасности (СБ) России и Высший совет национальной безопасности Ирана сохраняют тесный рабочий контакт. Взаимодействие не прерывается даже в наиболее кризисные периоды. В том числе на фоне агрессивной политики США и Израиля в отношении Исламской Республики.

Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов.

Безусловно, мы поддерживаем такие контакты, всегда их поддерживали самым плотным образом. Между советами безопасности Ирана и России налажен тесный контакт, который не прекращался даже в самые кризисные моменты после агрессии США и Израиля в отношении этой страны сказал Венедиктов

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди заявил в беседе с ИС "Вести", что в военном конфликте с Израилем и США, несмотря на изоляцию, Иран чувствовал поддержку и помощь России. По мнению профессора, этот военный конфликт укрепил российско-иранские отношения.