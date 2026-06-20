Профессор Маранди: Россия помогла Ирану и проявила солидарность с ним в войне Эксперт Маранди: ирано-российские отношения очень продвинулись за последние годы

Москва20 июн Вести.В военном конфликте с Израилем и США, несмотря на изоляцию, Иран ощущал поддержку и помощь России. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди.

По его словам, этот военный конфликт укрепил российско-иранские отношения.

Я должен отметить, что Россия помогла Ирану и проявила солидарность, особенно в этой войне. То же можно сказать и о других дружественных странах в большей степени, чем раньше. Думаю, справедливо сказать, что ирано-российские отношения очень продвинулись за последние четыре-пять лет. Эта война продолжила их укреплять. Элемент одиночества, безусловно, присутствует, когда ты противостоишь империи, ты одинок ... Мне кажется, что траектория, по которой мы движемся, к несчастью, она связана с войной, смертью и разрушениями, и это происходит не по нашей воле, но она ведет к дальнейшему укреплению тесных отношений между Ираном и Россией заявил эксперт

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" поставят Ирану 21 многоцелевой вертолет Ми-171. Российский производитель уточнил, что вертолеты будут применяться в спасательных операциях и для перевозки грузов.