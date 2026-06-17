Москва17 июн Вести."Вертолеты России" поставят Ирану 21 многоцелевой вертолет Ми-171. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Российский производитель уточнил, что вертолеты будут применяться в спасательных операциях и для перевозки грузов.

Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач отметили в холдинге

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что на новейшую модификацию, Ми-171А3, уже поступил первый коммерческий заказ.

Кроме того, в начале 2026 года Иран уже получил несколько ударных вертолетов Ми-28НЭ.

21 апреля "Вертолеты России" сообщили, что импортозамещенный Ми-171А3 прошел в Якутске дополнительные испытания при экстремально низких температурах. Машине приходилось летать в мороз до -50 градусов по Цельсию.

Испытания подтвердили, что Ми-171А3 способен стабильно работать в самых жестких условиях, в частности, садиться и взлетать с буровых платформ.