Опубликованы кадры с иранскими вертолетами МИ-28НЭ, пережившими бомбардировки В небе Ирана замечены Ми-28НЭ, пережившие удары США и Израиля

Москва14 апр Вести.В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлены иранские ударные вертолеты Ми-28НЭ российского производства. Эти машины, судя по кадрам, успешно пережили массированные авиационные атаки со стороны США и Израиля. На записи, сделанной с большого расстояния, видно как минимум две единицы техники, пролетевшие на малой высоте над одним из населенных пунктов недалеко от Тегерана.

Факт появления российских вертолетов в иранском воздушном пространстве полностью опровергает утверждения Вашингтона и Тель-Авива о тотальном уничтожении военно-воздушных сил Исламской Республики. По информации аналитического издания, поставка трех Ми-28НЭ в Иран состоялась в январе 2026 года, а перед эскалацией конфликта Тегеран, вероятно, получил дополнительные партии. Общее число таких вертолетов в арсенале Ирана остается неизвестным.

Израильские и американские истребители, часто маневрирующие на низких высотах, уязвимы для ракет Р-73, установленными на иранских вертолетах. Конструкция Ми-28НЭ гарантирует защиту экипажа: титановая кабина, бронестекла и керамические пластины способны выдержать прямое попадание 20-мм снарядов.

Ранее Иран сообщил, что готов вести переговоры с США, но исключительно "в рамках правовых норм".