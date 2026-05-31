Иран вернул себе доступ к 18 подземным хранилищам ракетного оружия CNN: Иран восстановил доступ к 18 подземным хранилищам ракетного оружия

Москва31 мая Вести.Иран вновь получил доступ к 18 крупным подземным ракетного оружия, входы в которых были заблокированы в результате ударов США в ходе военной операции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Согласно данным телеканала, у Ирана получилось раскопать 50 из 69 входов в туннели этих баз, и выемка боеприпасов из подземных хранилищ идет быстро.

Если боевые действия возобновятся, Иран сможет продолжать запуск ракет до тех пор, пока у него есть пусковые установки и расчеты, даже если производство будет остановлено говорится в материале

Экспертные оценки, приводимые CNN, свидетельствуют о наличии у Ирана примерно 1000 ракет, размещенных в подземных хранилищах.

Спутниковая съемка, проанализированная CNN, демонстрирует, что Иран с помощью бульдозеров и самосвалов восстановил доступ к подземным ракетным базам и отремонтировал подъездные пути. Опрошенные каналом эксперты пришли к выводу, что эти кадры подтверждают ограниченность израильско-американских бомбардировок: ракетный арсенал Тегерана невозможно ликвидировать даже самыми мощными ударами по входам в туннели.

Представитель Пентагона уклонился от ответов на вопросы о выводах расследования CNN.

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор.