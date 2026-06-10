Москва10 июн Вести.Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") передал "Газпрому" первые серийные вертолеты Ми-171А3. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех передал заказчику заказчику первые серийные офшорные Ми-171А3. Три полностью российские машины изготовлены по заказу ПАО "Газпром" на Улан-Удэнском авиационном заводе в рамках договора с ООО "Нацпромлизинг-Инвест" говорится в сообщении

Отмечается, что прямо с предприятия вертолеты совершили полет на остров Сахалин, где будут использоваться для доставки людей и грузов на шельфовые месторождения.

Ми-171А3 отличается авариестойкой топливной системой, которая исключает возгорание при аварийной посадке, а также специальной системой приводнения, которая обеспечит безопасность при вынужденной посадке на воду. Навигационное оборудование позволяет машине совершать полеты даже в самых сложных условиях и в любую погоду.

Ранее в Минпромторге сообщили о планах поставить первые три серийных самолета Ил-114-300 в 2026 году.