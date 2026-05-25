Москва25 мая Вести.Импортозамещенный, полностью российский вертолет Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В совершил первый полет, сообщил Минпромторг РФ.

Холдинг "Вертолеты России" начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с новым отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (обе компании входят в госкорпорацию "Ростех") сказано в сообщении

Уточняется, что во время полета были проверены устойчивость и управляемость машины, а также выявлены нагрузки на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете с несколькими разворотами. Так, модульная конструкция и отечественный двигатель помогли сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а также простым в эксплуатации, подчеркнул замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков.

В министерстве отметили, что кроме нового двигателя на Ка-226Т установили улучшенную авионику и систему управления, машина получила обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства.

Полет Ка-226Т продлился 20 минут, добавил замглавы Ростеха Владимир Артяков.

Ожидаем, что доработанная машина будет широко востребована в России и за рубежом подчеркнул он

Ранее Ростех и "Вертолеты России" представили новинки в китайском Харбине.