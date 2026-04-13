Москва13 апр Вести.Компания "Кравт" из Санкт-Петербурга начала серийный выпуск складного FPV-дрона "Матрешка", который поставляется в специальном трубчатом контейнере. Об этом сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ТАСС.

В ЦБСТ пояснили, что квадрокоптер выполнен в необычном форм-факторе со складными лучами, что позволяет размещать его в тубусе. Этот контейнер поддерживает заряд аккумуляторов дрона в оптимальном диапазоне и при необходимости подогревает их. По оценке разработчиков, это дает возможность бойцу быстро привести беспилотник в состояние боевой готовности.

Также в Центре отметили, что поставлять "Матрешки" предположительно целесообразно в виде комплектов: в каждый пакет входит тубус распределения питания от внешней сети и до 29 контейнеров с дронами. Такое решение, как считают в ЦБСТ, упрощает хранение и транспортировку беспилотников.

Кроме того, "Матрешка" оснащена универсальным разъемом. Благодаря этому оператор может оперативно устанавливать на дрон нужный модуль связи (в зависимости от радиообстановки и типа целей) или катушку с оптоволокном.

В ЦБСТ обратили внимание, что схожий по концепции беспилотник недавно представила американская компания Vector, разработавшая складной модульный дрон Hammer F1. При этом в Центре заявили, что резидент ЦБСТ пошел дальше, предложив не только складной дрон, но и компактную систему хранения с "умным" подогревом.