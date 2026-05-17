Ростех и "Вертолеты России" представили новинки в китайском Харбине В Китае представили серийные и новые модели российских вертолетов

Москва17 мая Вести.На открывшемся юбилейном X Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине Ростех и холдинг "Вертолеты России" представили серийные и новые модели отечественных вертолетов. Об этом рассказал ИС "Вести" директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Он добавил, что со стороны Китая есть большой интерес к российским технологиям.

К-32 очень хорошо известен в Китае. Он успешно тушит пожары в Шанхае. Она компактная. Она, как в каменных джунглях, лавирует между высотками и успешно тушит пожар отметил он

Ранее сообщалось, что одежда с высказываниями президента России Владимира Путина оказалась самым востребованным товаром среди китайских гостей юбилейного X Российско-китайского Экспо в Харбине.

НЦ "Россия" впервые участвует в Экспо в Харбине с флагманским проектом "Универмаг", в рамках которого представлены товары 60 производителей из 41 региона РФ. Само юбилейное ЭКСПО проходит с 17 по 21 мая на площади 12 тысяч квадратных метров при участии 16 субъектов России. Тема мероприятия в этом году — "Доверие. Сотрудничество. Взаимная выгода".