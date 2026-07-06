Алиханов: первые самолеты Ил-114 будут поставлены заказчику уже в этом году

Первые самолеты Ил-114 получит Архангельский авиаотряд Алиханов: первые самолеты Ил-114 будут поставлены заказчику уже в этом году

Москва6 июл Вести.Первые три самолета Ил-114-300 будут поставлены заказчику в этом году, сообщил ИС "Вести" глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Заказчиком новейших самолетов стал Второй архангельский авиаотряд.

Министр напомнил, что в июне самолет Ил-114-300 получил сертификат для серийного производства

Ил-114, кстати, в этом году уже будет поставлен, первые три самолета купил Второй архангельский авиаотряд. Они будут очень востребованы на Русском Севере и на Дальнем Востоке, в Арктической зоне. C компанией "Аврора" тоже будем проводить работу. По поручению президента выделяются средства из Фонда национального благосостояния, и Ил-114 — это одна из супервостребованных машин, которая будет заменять устаревающие Ан-26, Ан-24 сказал Алиханов

В июне, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония вручения сертификатов на региональный самолет Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8, предназначенный для лайнера "Суперджет".