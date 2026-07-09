Ростех передал российским войскам самолеты Су-30СМ2 и Су-34 Ростех: самолеты Су-30СМ2 и Су-34 переданы российской армии

Москва9 июл Вести.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) изготовила и передала армии России многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Уточняется, что машины прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний.

Ростех поставил в армию самолеты Су-30СМ2 и Су-34. Многофункциональные истребители Су-30СМ2 и истребители-бомбардировщики Су-34 произвела наша ОАК отмечается в сообщении

Су-30СМ2 – модернизированный истребитель. Его РЛС позволяет самолету "видеть" значительно дальше и поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО.

Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Также самолет может быть использован для выполнения воздушной разведки.

Подчеркивается, что госкорпорация также ведет работу по дальнейшему совершенствованию боевых самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе спецоперации.