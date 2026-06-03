Ростех заявил о способности Су-57 действовать незаметно для радаров

Ростех: истребители Су-57 управляют боем из "тумана войны" Ростех заявил о способности Су-57 действовать незаметно для радаров

Москва3 июн Вести.Российские истребители пятого поколения Су-57 способны координировать воздушный бой, оставаясь малозаметными для средств обнаружения противника. Об этом сообщила госкорпорация Ростех в своем Telegram-канале.

В компании отметили, что поставляемые в войска самолеты показывают высокую эффективность в ходе боевого применения. Су-57 выполняет не только ударные задачи, но и может выступать в роли центра управления.

Су-57 — это летающий центр управления, который к тому же может действовать из "тумана войны", будучи незаметен радарам врага говорится в сообщении

Ранее в ОАК рассказали, что Су-57 принимает участие в реальных боевых действиях и подтверждает превосходство над зарубежными вооружениями.

Су-57 является российским многоцелевым истребителем пятого поколения, предназначенным для выполнения широкого спектра задач в воздухе и на земле.