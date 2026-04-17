Москва17 апр Вести.Партию многофункциональных истребителей Су-35С передала ВКС России Объединенная авиастроительная корпорация.

В госкорпорации "Ростех" сообщили, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками и совершили перелет на аэродром базирования.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования.

Эти истребители сегодня - самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков

До этого поставка Су-35С была в ноябре прошлого года.

А в феврале этого года в войска была отправлена партия истребителей пятого поколения Су-57. Машины получили обновленный комплекс вооружения и бортовые системы.