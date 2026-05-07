Москва7 мая Вести.Истребитель-бомбардировщик Су-34 - основа ударной мощи фронтовой авиации России. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Бомбардировщик предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Истребители-бомбардировщики Су-34 составляют основу ударной мощи российской фронтовой авиации сказал Чемезов

Он отметил также, что пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) России отмечают высокие летные качества многоцелевого истребителя Су-35С.

Характеристики самолета и его вооружения полностью соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухе сказал глава Ростеха

Глава госкорпорации отметил, что в 2025 году авиационные заводы Ростеха передали Минобороны России несколько новых партий данной модели истребителей.

В ходе встречи с главой государства Чемизов заявил также, что Ростех выполняет гособоронзаказ на 99,5%, а по особо востребованным образцам - на 100%.