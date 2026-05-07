Москва7 маяВести.Истребитель-бомбардировщик Су-34 - основа ударной мощи фронтовой авиации России. Об этом глава Ростеха Сергей Чемезов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Бомбардировщик предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.
Истребители-бомбардировщики Су-34 составляют основу ударной мощи российской фронтовой авиациисказал Чемезов
Он отметил также, что пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) России отмечают высокие летные качества многоцелевого истребителя Су-35С.
Характеристики самолета и его вооружения полностью соответствуют требованиям, которые необходимы для выполнения боевых задач прикрытия и завоевания господства в воздухесказал глава Ростеха
Глава госкорпорации отметил, что в 2025 году авиационные заводы Ростеха передали Минобороны России несколько новых партий данной модели истребителей.
В ходе встречи с главой государства Чемизов заявил также, что Ростех выполняет гособоронзаказ на 99,5%, а по особо востребованным образцам - на 100%.