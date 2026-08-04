"Вне конкуренции": в США назвали ВКС России сильнейшими в Европе Издание The National Interest назвало ВКС РФ сильнейшими в Европе

Москва4 авг Вести.Военно-космические силы (ВКС) России являются бесспорным лидером в Европе. Об этом сообщило американское издание The National Interest.

Российский флот, по данным автора статьи, насчитывает свыше 900 фронтовых самолетов поколения "4,5" — Су-30, Су-35 и Су-34. Помимо этого, РФ обладает собственным истребителем пятого поколения Су-57.

Не следует питать иллюзий насчет якобы слабости военно-космических сил России: ее ВКС — сильнейшие в Европе, вне конкуренции следует из материала

Президент России Владимир Путин 4 июня на встрече с главами мировых информагентств рассказал, как создавался истребитель Су-57. Глава государства назвал его лучшим в мире на сегодняшний день.