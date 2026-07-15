Россия вошла в топ-5 стран, обладающих сильнейшим флотом в мире The National Interest: ВМФ России занимает третье место в мировом рейтинге

Москва15 июл Вести.Военно-морской флот России занимает третье место в мировом рейтинге и является одним из сильнейших, уступая лишь Китаю и США. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Рейтинг составлен по методологии "реальной стоимости", которая учитывает уровень модернизации, логистику и боевые возможности флотов. По оценке авторов, Россия сохраняет одни из самых мощных военно-морских сил благодаря развитию подводного флота и необходимости обеспечивать присутствие сразу на нескольких морских направлениях.

Хотя по своим возможностям Россия уступает США и Китаю, она сохраняет один из крупнейших военно-морских флотов в мире – отчасти из-за необходимости поддерживать боеготовность на всех четырех стратегических направлениях говорится в тексте

По данным издания, в составе ВМФ России насчитывается 283 боевых корабля, а основой его боевого потенциала являются стратегические и многоцелевые подводные лодки.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ намерено модернизировать морские стратегические ядерные и неядерные силы. Проект уже был рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.