Москва15 июлВести.Военно-морской флот России занимает третье место в мировом рейтинге и является одним из сильнейших, уступая лишь Китаю и США. Об этом пишет американское издание The National Interest.
Рейтинг составлен по методологии "реальной стоимости", которая учитывает уровень модернизации, логистику и боевые возможности флотов. По оценке авторов, Россия сохраняет одни из самых мощных военно-морских сил благодаря развитию подводного флота и необходимости обеспечивать присутствие сразу на нескольких морских направлениях.
Хотя по своим возможностям Россия уступает США и Китаю, она сохраняет один из крупнейших военно-морских флотов в мире – отчасти из-за необходимости поддерживать боеготовность на всех четырех стратегических направленияхговорится в тексте
По данным издания, в составе ВМФ России насчитывается 283 боевых корабля, а основой его боевого потенциала являются стратегические и многоцелевые подводные лодки.
Ранее стало известно, что Минобороны РФ намерено модернизировать морские стратегические ядерные и неядерные силы. Проект уже был рассмотрен на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.