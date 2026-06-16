Москва16 июн Вести.Российский истребитель пятого поколения Су-57 блестяще показал себя в рамках специальной военной операции, сообщает ТАСС. В качестве подтверждения агентство приводит отзыв экс-министра обороны Сергея Шойгу, который еще в августе 2022 года выделил высокий уровень защиты боевого самолета от систем противовоздушной обороны противника, а также мощное вооружение.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, в свою очередь, в 2024 году подтвердил слова Шойгу о способности истребителя противостоять самым современным системам ПВО.

Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T отметил Чемезов

Глава Ростеха добавил, что Су-57 доказал свою малую заметность для вражеских радаров. Кроме того, боевой самолет способен применять малозаметные крылатые ракета Х-69, рассказал Чемезов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Су-57 лучшим истребителем в мире. Российский лидер также сообщил, что РФ готова поставлять эти самолеты на экспорт.

В 2025 году прошли испытания Су-57 с двигателем "изделие 177", который разработан специально для боевых машин пятого поколения. По данным из открытых источников, силовая установки имеет тягу на форсаже в 16 тысяч килограмм-сил.