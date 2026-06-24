Путин заявил, что авиатехника РФ превзошла западные аналоги по многим позициям Путин: авиатехника РФ по многим параметрам превзошла западные аналоги

Москва24 июн Вести.Российская импортозамещенная авиатехника по многим параметрам превзошла западные аналоги. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Россия смогла полностью импортозаместить авиатехнику.

По ряду направлений не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает иностранные западные показатели сказал Путин в ходе совещания по развитию авиаотрасли в России

Российский лидер подчеркнул, что, по словам летчиков, которые летают на импортозамещенных аппаратах, многие вещи создаются молодыми коллективами, средний возраст которых 32 – 35 лет.

Третьего июня глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Вадим Бадеха заявил, что российские пассажирские самолеты при выходе на высокую серийность смогут конкурировать с западными самолетами по цене.