Путин заявил, что РФ входит в топ-4 стран, которые могут делать авиадвигатели Путин: РФ входит в четверку стран, способных самостоятельно делать авиадвигатели

Москва24 июн Вести.Россия входит в четверку государств, которые могут сами выпускать авиадвигатели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной авиации.

Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей сказал глава государства

Вместе с тем президент выразил желание, чтобы все было быстрее и масштабнее.

В феврале глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что Россия не уступает другим странам в авиастроении.