Москва24 июнВести.Россия входит в четверку государств, которые могут сами выпускать авиадвигатели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию отечественной авиации.
Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателейсказал глава государства
Вместе с тем президент выразил желание, чтобы все было быстрее и масштабнее.
В феврале глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заявил, что Россия не уступает другим странам в авиастроении.