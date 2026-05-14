Москва14 мая Вести.Россия не намерена "замыкаться в себе", будет создавать альянсы с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на X Съезде Союза Машиностроителей в Национальном центре "Россия".

Намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы сказал глава государства

10 мая на на пресс-конференции для представителей СМИ Путин заявил, что РФ и Китай могут сделать существенный шаг вперед в нефтегазовом сотрудничестве. По его словам, страны находятся высокой степени договоренности по этому вопросу.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что РФ намерена продолжить наращивание военно-технического сотрудничества с Индией в условиях усиления международной конкуренции. Как отмечала дипломат, такое сотрудничество двух стран носит комплексный характер, при этом строится на взаимном доверии, а также остается устойчивым к изменениям внешнеполитической конъюнктуры.