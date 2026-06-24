Путин заявил о риске не достичь целевых показателей по авиперевозкам пассажиров

Путин заявил о рисках не достичь целей в сфере пассажирских авиаперевозок Путин заявил о риске не достичь целевых показателей по авиперевозкам пассажиров

Москва24 июн Вести.Президент России Владимир Путин объявил об имеющемся риске не достичь установленных целей по пассажирским авиаперевозкам. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию отечественной авиации в подмосковном Жуковском.

Есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты сказал президент

В то же время российский лидер подчеркнул, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.