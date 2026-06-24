Москва24 июнВести.Президент России Владимир Путин объявил об имеющемся риске не достичь установленных целей по пассажирским авиаперевозкам. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию отечественной авиации в подмосковном Жуковском.
Есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнутысказал президент
В то же время российский лидер подчеркнул, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.