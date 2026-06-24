Путин сообщил об очень хорошем уровне импортозамещенных российских самолетов

Путин: уровень новых российских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114 очень хороший Путин сообщил об очень хорошем уровне импортозамещенных российских самолетов

Москва24 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию авиации рассказал, что уровень новых российских самолетов SSJ-100, МС-21 и Ил-114 очень хороший.

Глава государства отметил, что из-за санкционных ограничений в авиастроении России пришлось импортозаместить всю авиатехнику, и это удалось сделать.

Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать, и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие заделы, перспективные модели у нас есть сказал Путин

Президент напомнил о новых российских самолетах - среднемагистральном лайнере МС-21, ближнемагистральном SSJ-100 и Ил-114-300 для регионального сообщения.

Мы только что эти самолеты осмотрели. Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства заявил глава государства

Президент также указал на совещании, что Россия входит в число немногих стран, обладающих уникальными компетенциями самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов.

В среду Путин приехал в город Жуковский Московской области и осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова.