Путин поговорил с летчиком-испытателем МС-21 Таскаевым Путин в кабине самолета МС-21 пообщался с летчиком-испытателем Таскаевым

Москва24 июн Вести.Президент России Владимир Путин в кабине импортозамещенного самолета МС-21 пообщался с летчиком-испытателем ПАО "Яковлев", Героем России Романом Таскаевым.

В диалоге с главой государства летчик назвал положительным влияние западных санкций на российское авиастроение, в частности, отметил производство отечественных двигателей.

По двигателям: вот мне просто хочется, чтобы санкции не заканчивались, потому что ... ребята стали жить, я вижу их, что они с удовольствием занимаются у нас этим сказал Таскаев

Президент России Владимир Путин 24 июня посетил город Жуковский в Московской области и осмотрел образцы новой российской авиатехники.

Накануне главный конструктор среднемагистрального самолета МС-21 Виталий Нарышкин рассказал, что воздушное судно, которое сейчас проходит сертификационные испытания, является самым современным лайнером в мире, а большинство его систем – уникальны.

Ранее генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, какой задел на создание импортозамещенных самолетов есть в России.