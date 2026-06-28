Летчик МС-21 признался Путину, что спокоен за силовую установку самолета

Летчик-испытатель Таскаев оценил силовую установку МС-21 Летчик МС-21 признался Путину, что спокоен за силовую установку самолета

Москва28 июн Вести.Силовая установка импортозамещенного МС-21 находится на достойном уровне. Об этом в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил летчик-испытатель ПАО "Яковлев", Герой России Роман Таскаев. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

В разговоре выяснилось, что даже при толщине обледенения в более 100 миллиметров двигатель МС-21 справляется.

Да, двигатель все это проглатывал, потому я весьма спокоен за силовую установку сказал Таскаев

Кроме того, в диалоге с главой государства летчик-испытатель назвал положительным влияние западных санкций на российское авиастроение.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что российский самолет МС-21 будет конкурировать с лайнерами производства Boeing и Airbus в случае возвращения этих компаний в РФ.