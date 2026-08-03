Москва3 авгВести.Минпромторг РФ распространил кадры первого полета полностью импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.
В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолетасказано в сообщении ведомства
Самолетом управлял экипаж из заслуженных летчиков-испытателей: Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
Ранее МС-21 впервые поднялся в воздух.