Москва3 авг Вести.Минпромторг РФ распространил кадры первого полета полностью импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21.

В ходе полета, который продолжался один час 23 минуты на высотах до 6000 метров и приборных скоростях до 600 км/ч, проверены устойчивость и управляемость самолета в разных конфигурациях и работа отечественных систем самолета