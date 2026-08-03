Москва3 авгВести.Полностью импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 серийного производства впервые выполнил первый полет с Иркутского авиационного завода, сообщили в Минпромторге РФ. Испытания прошли успешно.
Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" - Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех")сказано в сообщении
В ведомстве добавили, что на данный момент выполнено порядка 50% программы сертификационных испытаний самолета.
Ранее главный конструктор МС-21 рассказал, чем уникален этот лайнер.