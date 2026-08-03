Серийный импортозамещенный самолет MC-21 впервые поднялся в воздух Импортозамещенный лайнер МС-21 серийного производства совершил первый полет

Москва3 авг Вести.Полностью импортозамещенный среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 серийного производства впервые выполнил первый полет с Иркутского авиационного завода, сообщили в Минпромторге РФ. Испытания прошли успешно.

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО "Яковлев" - Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") сказано в сообщении

В ведомстве добавили, что на данный момент выполнено порядка 50% программы сертификационных испытаний самолета.

Ранее главный конструктор МС-21 рассказал, чем уникален этот лайнер.