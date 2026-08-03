Звезда фильма "Сашенька" и сериала "Шериф" Наталия Дончева умерла в 56 лет Актриса из фильма "Сашенька" Наталия Дончева умерла в 56 лет

Москва3 авг Вести.Болгарская актриса Наталия Дончева, известная по фильму "Сашенька" и сериалу "Шериф", ушла из жизни в 56-летнем возрасте. Об этом сообщает издание International Business Times.

В материале сказано, что артистка, снимавшаяся в болгарском и французском кино, умерла после продолжительной хронической болезни.

Пасынок актрисы, французский актер Юго Селиньяк, написал в соцсети, что тяжелый период продлился десять лет.

Мне не нравилось слово "мачеха", потому что, когда мы познакомились, я уже не был ребенком, и у меня уже была мачеха. Но ты не представляешь, насколько прекрасной я тебя считал и как сильно любил тебя сказано, в частности, в посте

Юго Селиньяк поблагодарил актрису за доверие, за помощь его отцу, а также за то, что приняла детей Юго как своих.

Наталия Дончева – болгарская актриса, проживавшая во Франции. Дочь болгарского актера Пламена Дончева. Еще в 1989 году она переехала во Францию, на родину своей матери, где обучалась в парижской консерватории. Известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Шериф", "Сашенька", "Загадочные убийства Агаты Кристи", "Багровые реки", "Неверный". Около 25 лет состояла в отношениях с французским режиссером, сценаристом и продюсером Арно Селиньяком.