Москва3 авг Вести.Убийство двух граждан России в Паттайе нанесло удар по имиджу Таиланда как туристического направления. Об этом на брифинге для прессы, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сообщил министр иностранных дел королевства Сихасак Пхуангкеткеу.

Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать. И поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобного сказал глава МИД

По словам министра, произошедшее шокирует, тем более что жертвами преступления стали двое молодых людей. Он рассказал, что вместе с премьер-министром Анутхином Чанвиракуном они позвонили российскому послу в Таиланде Евгению Томихину, чтобы выразить соболезнования. Глава правительства лично побывал на месте преступления и поручил властям, прежде всего полиции, задержать виновных и привлечь их к ответственности.

Кроме того, премьер-министр распорядился ввести дополнительные меры для защиты всех туристов, приезжающих в королевство, поскольку Таиланд является крупным туристическим направлением.

Ранее Анутхин Чанвиракун принес извинения за убийство россиян - брата и сестры Назимовых.

Мы приносим свои извинения за случившееся сказал он журналистам в ходе брифинга

Премьер также заверил, что следствие и судебный процесс будут вестись по законам страны со всей строгостью, а виновные получат самое суровое наказание. До этого подозреваемые показали полицейским могилы метровой глубины, в одной из которых находились тела погибших - Романа и Дианы Назимовых.

Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля, уехав рано утром из дома на мотоцикле. В среду транспортное средство обнаружили закопанным в лесу в 200 метрах от трассы недалеко от небольшого поселка. Полиция Таиланда задержала подозреваемых - недавно освободившихся из тюрьмы рецидивистов по кличкам Понг и Тхонг, писала газета Thairath. Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, после чего закопали тела в лесу в районе Хуай-Яй.

Жители Таиланда потребовали смертной казни для подозреваемых. Российское посольство в стране выразило надежду на всестороннее расследование этого дела.