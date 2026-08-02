Москва2 авг Вести.Иностранные граждане, которые проживают в Королевстве Таиланд на постоянной основе, становятся жертвами преступлений чаще из-за того, что выбирают уединенные районы вдали от охраняемых курортных зон. Об этом заявил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун, его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление он сделал на фоне резонансного убийства двух россиян в Паттайе - 17-летнего Романа и 22-летней Дианы Назимовых.

Экспаты чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений, в которых обеспечение безопасности иностранных граждан и работа правоохранительных органов по поддержанию порядка всегда на высоте сказал Чанвиракун

Он пообещал, что виновные в убийстве россиян в Паттайе понесут суровое наказание.

Россияне Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля после того, как уехали из дома рано утром на мотоцикле – в среду его нашли закопанным в лесу в 200 м от трассы неподалеку от небольшого поселка.

Полиция Таиланда задержала подозреваемых – недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов по кличкам Понг и Тхонг, писала газета Thairath. Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, затем закопали их тела в лесу в районе Хуай-Яй.

Посольство Российской Федерации в Таиланде выразило надежду на всестороннее расследование дела об убийстве брата и сестры Назимовых в Паттайе.