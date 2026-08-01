Премьер Таиланда пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян Премьер Таиланда Чанвиракун пообщался с родственником убитых в Паттайе россиян

Москва1 авг Вести.Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес соболезнования родственнику убитых в Паттайе брата и сестры Назимовых, передает корреспондент РИА Новости.

Чанвиракун приехал в Паттайю, где посетил место преступления.

Мы давно живем в Таиланде, мы уважительно относимся к законам этой страны, и мы надеемся, что страна, которая приняла нас, уважительно отнесется к чувствам матери, спасибо заявил в разговоре с премьером Таиланда родственник погибших

В посольстве России в Таиланде заявили РИА Новости, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных.

Ранее стало известно о пропаже в Таиланде 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-ленего брата Романа. Молодые люди исчезли 26 июля. Позднее их мотоцикл был найден разобранным на части и закопанным в провинции Чонбури.