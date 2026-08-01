Что известно о резонансном убийстве россиян в Таиланде

Москва1 авг Вести.Россияне Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля после того, как уехали из дома рано утром на мотоцикле – в среду его нашли закопанным в лесу в 200 м от трассы неподалеку от небольшого поселка.

В пятницу полиция Таиланда задержала подозреваемых – недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов по кличкам Понг и Тхонг, писала газета Thairath.

Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, затем закопали их тела в лесу в районе Хуай-Яй.

По данным газеты Thairath, подозреваемый по кличке Понг был неоднократно судим.

В середине июня он вместе с сообщниками ради кражи авто также напал на дом тайской семьи, притворившись полицейским. Тела трех человек были обнаружены неподалеку от места захоронения россиян.

По данным портала Siamchon News, в суд в Паттайе доставили четырех подозреваемых по громкому делу. Им предъявили ряд тяжких обвинений, в том числе в убийстве и разбойном нападении.

Местные жители собрались у полицейского участка и стали требовать смертной казни для подследственных.

Посольство России в Таиланде ожидает, что расследование преступления проведут оперативно и беспристрастно, а виновные понесут справедливое наказание. Мать погибших эмоционально прокомментировала их убийство.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун посетил место преступления и полицейский участок. Он извинился за случившееся и заявил, что власти страны примут меры, чтобы гарантировать безопасность туристам. Также он пообщался с родственниками погибших россиян.