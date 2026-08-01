Премьер Таиланда: виновных в убийстве россиян ждет самое суровое наказание В Таиланде пообещали сурово наказать виновных в убийстве Назимовых

Москва1 авг Вести.Виновные в убийстве россиян в Паттайе понесут суровое наказание. Об этом заявил премьер-министр Королевства Таиланд Анутхин Чанвиракун, его слова приводит РИА Новости.

Он также принес извинения за произошедшее.

Следствие и судебный процесс в отношении тех, кто это совершил, будут вестись по законам нашей страны со всей строгостью, и виновные получат самое суровое наказание отметил Чанвиракун

Россияне Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля после того, как уехали из дома рано утром на мотоцикле – в среду его нашли закопанным в лесу в 200 м от трассы неподалеку от небольшого поселка.

Полиция Таиланда задержала подозреваемых – недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов по кличкам Понг и Тхонг, писала газета Thairath. Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, затем закопали их тела в лесу в районе Хуай-Яй.

Жители Таиланда потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых.

Российское посольство в Таиланде выразило надежду на всестороннее расследование дела об убийстве россиян.