Москва1 авгВести.Виновные в убийстве россиян в Паттайе понесут суровое наказание. Об этом заявил премьер-министр Королевства Таиланд Анутхин Чанвиракун, его слова приводит РИА Новости.
Он также принес извинения за произошедшее.
Следствие и судебный процесс в отношении тех, кто это совершил, будут вестись по законам нашей страны со всей строгостью, и виновные получат самое суровое наказаниеотметил Чанвиракун
Россияне Диана и Роман Назимовы из Тюмени пропали в Паттайе 26 июля после того, как уехали из дома рано утром на мотоцикле – в среду его нашли закопанным в лесу в 200 м от трассы неподалеку от небольшого поселка.
Полиция Таиланда задержала подозреваемых – недавно вышедших из тюрьмы рецидивистов по кличкам Понг и Тхонг, писала газета Thairath. Они признались, что убили молодых людей ради мотоцикла, затем закопали их тела в лесу в районе Хуай-Яй.
Жители Таиланда потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых.
Российское посольство в Таиланде выразило надежду на всестороннее расследование дела об убийстве россиян.