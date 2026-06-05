Москва5 июн Вести.Российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения МС-21 выполнил около 45% летной сертификационной программы. Об этом глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, сейчас идет работа по одобрению комплектующих импортозамещенных изделий.

МС-21 выполнил уже порядка 45% летной программы. Предоставляются доказательные документы, идет одобрение комплектующих изделий как неотъемлемая часть, наверно, одна из самых важных задач. Потому что именно комплектующие изделия нужно было полностью импортозаместить для того, чтобы сформировать отечественный самолет. Что-то уже сертифицировано в виде комплектующих изделий, что-то еще предстоит реализовать сказал Ядров

Ранее в Ростехе сообщили, что авиакомпаниям уже сейчас необходимо начинать заключать контракты на новые самолеты МС-21, чтобы получить готовый самолет через два с половиной года.

На ПМЭФ-202 также сертификат летной эксплуатации получил новый самолет Ил-114-300.