Росавиация: добиться, чтобы 50% самолетов в РФ были своими к 2030 году, реально

Росавиация: добиться, чтобы к 2030 году 50% самолетов в РФ были своими, реально Росавиация: добиться, чтобы 50% самолетов в РФ были своими к 2030 году, реально

Москва5 июн Вести.Глава Росавиации Дмитрий Ядров назвал реальной долю отечественных самолетов в 50% в российском авиапарке к 2030 году.

В рамках ПМЭФ Ядров ответил ИС "Вести" на вопрос о будущем парка российских пассажирских самолетов.

Ключевое - это исполнение поручения президента, и к 2030 году, конечно, 50% парка воздушных судов в наших отечественных компаниях должны быть сформированы из наших российских самолетов... У нас есть все возможности, чтобы это поручение выполнить сказал он

Глава Росавиации отметил, что сейчас в линейке имеются сертифицированный Ту-214 на 210 пассажирских мест, сертифицированный Ил-114 на 66 мест. Кроме того, в скором времени сертификат должен получить "Суперджет".