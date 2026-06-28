Савельев: решение о 50-процентной доле лайнеров РФ абсолютно верное Савельев считает правильным указ Путина о 50% российских самолетов в авиапарках

Москва28 июн Вести.Указ президента России о том, что в российских авиакомпаниях должна быть 50-процентная доля отечественных лайнеров, является абсолютно верным. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Если авиакомпания хочет в парке импортные машины, то ровно столько же она берет отечественных. Это указ президента. Это правильное абсолютно решение! сказал он

В 2024 году был издан указ президента, согласно которому говорится, что к 2030 году доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков должна составлять не менее чем 50%.

Ранее Савельев сообщил, что авиакомпании столкнулись со сложностями в поставках топлива, но они решаются, все рейсы выполняются в соответствии с расписанием.