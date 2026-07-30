Москва30 июл Вести.Россия развивает собственное самолетостроение. О перспективах в обеспечении внутреннего рынка авиаперевозок воздушными судами отечественного производства рассказал ИС "Вести" председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

Российское авиастроение берет курс на масштабное обновление: до 2030 года в стране планируют собрать более тысячи новых лайнеров. В центре внимания — Ил-114-300. Как подчеркивают в Министерстве промышленности и торговли, этот самолет — продукт исключительно отечественной инженерной мысли, который уже сейчас превосходит мировых конкурентов по эффективности расхода топлива и летным качествам.

Да, это самолет восьмидесятых годов прошлого столетия, но там поставлены новые системы современные, там поставлена новая электроника современная, там новые двигатели, все новое и полностью соответствует безопасности полетов, о чем говорит тот сертификат, который был вручен на этот самолет руководителем Росавиации. На сегодняшний день это полностью отечественный самолет, и надо сказать, что это достижение наших инженеров, и техников, и конструкторов, что и самолет Ил-114, и самолет Ту-214, и Супержет-100, который тоже полностью перешли на наши отечественные комплектующие и самолет МС-21. У нас умные машины, а все это наши умные инженеры-техники, конструкторы, ученые, металлурги делают - все это наша гвардия показала свой наивысший класс профессиональный. За каждой "умной" машиной стоит умный, гениальный инженер заявил Смирнов

Ранее замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков предположил, что российский легкомоторный самолет "Байкал" может быть сертифицирован в 2027 году. Однако министерство все же рассчитывает на завершение сертификации в 2026 году.