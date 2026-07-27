Москва27 июл Вести.Российский пассажирский самолет Ил-114-300, полностью созданный на отечественной компонентной базе, превосходит зарубежные аналоги по ряду характеристик. Об этом в интервью KP.RU заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

По словам министра, самолет завершил основные испытания и получил сертификат.

Мы закончили основные испытания, получили сертификат, самолет получился лучше, чем его мировые аналоги-конкуренты. Есть такой лайнер АТР-72, который хуже по некоторым характеристикам, чем наш Ил-114. У него топливная эффективность выше. Он летит хорошо, далеко, быстро подчеркнул Алиханов

Первым покупателем Ил-114-300 станет компания "Второй Архангельский авиаотряд", сообщил министр. До конца 2026 года планируется передать три самолета.

Алиханов также заявил, что президент России Владимир Путин поддержал запрос о финансировании закупки новой партии Ил-114-300 за счет средств Фонда национального благосостояния. Новые самолеты должны заменить устаревшие Ан-24, в том числе в парке авиакомпании "Аврора", выполняющей рейсы на Дальнем Востоке.