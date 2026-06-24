Савельев: авиакомпании в России работают стабильно, проблем с топливом нет

Савельев о ситуации с авиакеросином: авиакомпании в РФ работают по расписанию Савельев: авиакомпании в России работают стабильно, проблем с топливом нет

Москва24 июн Вести.Российские авиакомпании выполняют рейсы стабильно и по расписанию. Об этом заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести" вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Вице-премьер ответил на вопрос, есть ли какие-то сложности с авиационным керосином.

Я не знаю, что "Азимут" объявил, - мы нигде сами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали в перевозке пассажирам. Пока все работают по расписанию, все летает сказал Савельев

Ранее в мае сообщалось, что в Германии летом может начаться массовая отмена рейсов из-за дефицита топлива.