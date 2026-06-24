Москва24 июнВести.Авиакомпании столкнулись со сложностями в поставках топлива, но они решаются, все рейсы выполняются в соответствии с расписанием. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.
Он прокомментировал сообщения со стороны ростовского авиаперевозчика "Азимут", который забил тревогу из-за нехватки авиационного топлива в южных регионах страны.
Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Что-то, наверное, у "Азимута" случилось сейчас, Минтранс с Росавиацией разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летают, все расписание выполняетсясказал Савельев
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство предпринимает все меры, чтобы потребители в регионах были стабильно обеспечены топливом, и решает объективные логистические проблемы.