Савельев сообщил, что сложности с логистикой у авиакомпаний решаются

Савельев: у авиакомпаний есть сложности с логистикой, но они решаются Савельев сообщил, что сложности с логистикой у авиакомпаний решаются

Москва24 июн Вести.Авиакомпании столкнулись со сложностями в поставках топлива, но они решаются, все рейсы выполняются в соответствии с расписанием. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.

Он прокомментировал сообщения со стороны ростовского авиаперевозчика "Азимут", который забил тревогу из-за нехватки авиационного топлива в южных регионах страны.

Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Что-то, наверное, у "Азимута" случилось сейчас, Минтранс с Росавиацией разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летают, все расписание выполняется сказал Савельев

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российское правительство предпринимает все меры, чтобы потребители в регионах были стабильно обеспечены топливом, и решает объективные логистические проблемы.