Руководство верит в нас: летчик-испытатель Михайлюк об интересе Путина к МС-21 Летчик-испытатель Михайлюк рад интересу Путина к лайнеру МС-21

Москва24 июл Вести.Интерес президента России Владимира Путина к самолету МС-21 показывает: руководство страны верит в новый отечественный импортозамещенный лайнер. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" летчик-испытатель Сергей Михайлюк.

Недавно самолет МС-21 показывали Владимиру Путину в подмосковном Жуковском. Теперь - в Иркутске.

Это же хорошо - значит, есть интерес руководства к нашему самолету, и оно верит в нас. Это же очень здорово поделился Михайлюк

Летчик также в шутку выразил надежду, что лайнеры Boeing и Airbus в Россию уже не вернутся.

Надеюсь, никогда сказал он

Однако МС-21 выдержит конкуренцию даже в случае возвращения западных лайнеров, уверен летчик-испытатель.

Конечно выдержит! Конечно! Даже не сомневаемся сказал Михайлюк

В России планируется выпускать до 36 серийных самолетов МС-21 в год, сообщил ранее ИС "Вести" гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.