Москва24 июлВести.Интерес президента России Владимира Путина к самолету МС-21 показывает: руководство страны верит в новый отечественный импортозамещенный лайнер. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" летчик-испытатель Сергей Михайлюк.
Недавно самолет МС-21 показывали Владимиру Путину в подмосковном Жуковском. Теперь - в Иркутске.
Это же хорошо - значит, есть интерес руководства к нашему самолету, и оно верит в нас. Это же очень здоровоподелился Михайлюк
Летчик также в шутку выразил надежду, что лайнеры Boeing и Airbus в Россию уже не вернутся.
Надеюсь, никогдасказал он
Однако МС-21 выдержит конкуренцию даже в случае возвращения западных лайнеров, уверен летчик-испытатель.
Конечно выдержит! Конечно! Даже не сомневаемсясказал Михайлюк
В России планируется выпускать до 36 серийных самолетов МС-21 в год, сообщил ранее ИС "Вести" гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.